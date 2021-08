Guarany de Sobral pode garantir classificação para 2ª Fase da Série D

O Guarany de Sobral pode garantir neste sábado (14), sua classificação para a 2ª Fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O Cacique do Vale enfrenta o Tocantinópolis, no Junco, em Sobral, podendo se classificar com 6 rodadas de antecedência no Grupo 2.

O time sobralense é o líder do grupo com 19 pontos em 10 jogos e faz uma grande campanha. Para passar de fase hoje, o time precisa vencer e torcer por tropeços de concorrentes.

Os resultados são: que Juventude Samas -MA (5º colocado, com 13 pontos) seja derrotado pelo Imperatriz, e que Palmas (6º, com 11) e Paragominas (7º, com 11) não vençam seus compromissos, ambos fora de casa, contra 4 de Julho e Moto Club, respectivamente.

A conbinação é complexa, mas mostra o grande momento do Guarany, que vem de ótima vitória de 2 a 0 contra o 4 de Julho/PI fora de casa.

Enquanto o time cearense é o líder, o Tocantinópolis é o último do Grupo 2, com apenas 7 pontos e vem de 3 derrotas seguidas



Ficha Técnica



Competição: Campeonato Brasileiro Série D - 1ª Fase -11ª rodada

Local: Junco, em Sobral (CE)

Data: 14 de Agosto de 2021 - 15 horas

Árbitro: César Pereira Leite - PE

Assistentes: José Moracy de Sousa - CE e Zaqueu Eleuterio Linhares - CE