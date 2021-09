Guarany de Sobral empata com Galvez-AC no duelo de ida da 2ª fase da Série D

O Guarany de Sobral empatou sem gols contra o Galvez-AC nesta segunda-feira (13) pelo jogo de ida da 2ª fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O duelo aconteceu na Arena Acreana, no Acre.

A equipe sobralense foi dominada na etapa inicial da partida. Sem conseguir impor o ritmo característico da 1ª fase, o bugre sofreu diversos ameços do time acreano, que pecou nas finalizações.

A mudança de postura do time de Vladimir de Jesus foi o diferencial do Guarany de Sobral na etapa final. A equipe ganhou o campo adversário, passou a atuar mais no ataque, mas não conseguia desenvolver chances claras de gol. No último minuto do 2° tempo, João Gabriel cabeceou, mas Edivandro salvou o Galvez.

O confronto da volta entre Guarany de Sobral x Galvez-AC acontece na próxima segunda-feira (20), às 15h (horário de Brasília), no Estádio do Junco, em Sobral. O vencedor do confronto enfrentará o ganhador de Sergipe x Campinense nas oitavas de final da Série D.