Guarany de Sobral dispensa 12 jogadores após eliminação na Série D

O Guarany iniciou uma reformulação após ser eliminado nas Oitavas de Final da Sèrie D do Brasileiro no último domingo para o Campinense/PB.

Após uma reunião com os atletas na sede do clube nesta segunda-feira (4), a diretoria do Guarany de Sobral anunciou a lista de 13 atletas que não fazem mais parte do elenco.

O clube ficará em recesso até a data de reapresentação no dia 13 visando a Copa Fares Lopes, que inicia no dia 30. O Cacique do Vale está no grupo B com Atlético, Icasa, Pacatuba e União.

Confira quem saiu do Guarany:

Théo (goleiro)

Mattheus (lateral esquerdo)

Dim (volante)

Paulista (volante)

Sávio Jaibaras (volante)

Raí (meia)

Chaparral (atacante)

Wilker (atacante)

Geraldo (atacante)

Daniel Passira (atacante)

Hugo (atacante)

Hulk (atacante).