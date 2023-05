Guarani de Juazeiro é derrotado nos pênaltis pelo VF4 e está eliminado do Brasileirão Feminino A3

O Guarani de Juazeiro recebeu a equipe do VF4 no último domingo, (14), em Barbalha, no estádio Inaldão, pelo Campeonato Brasileiro Série A3 e foi eliminado. A primeira partida entre as equipes foi encerrada em 1 a 1, o segundo jogo terminou também com um empate, 0 x 0, e a decisão foi feita nos pênaltis.

Nas cobranças, o VF4 estava com uma goleira improvisada após a titular ser expulsa e mesmo assim a equipe garantiu a clasificação com todas as penalidades convertidas. Enquanto que Bia e Jussara, pelo Guarani de Juazeiro, desperdiçaram as cobranças mandando a bola no travessão e garantindo a classificação do VF4.

Esta é a segunda edição do Campeonato Brasileiro Série A3 e a primeira vez que um time cearense disputa o torneio, no caso o Guarani de Juazeiro. O AD Taubaté é o atual campeão da competição.

Com a classificação, o VF4 agora vai enfrentar o Doce Mel-BA nas quartas de final do Brasileirão Série A3.