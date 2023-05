Ceará abre o placar, mas sofre virada do Avaí e amarga nova derrota no Brasileiro feminino

O Ceará até abriu o placar no duelo contra o Avaí/Kindermann, pelo Brasileiro Feminino A1. No entanto, as Meninas do Vozão viram as adversárias virarem o placar no segundo tempo da partida reailizada neste domingo (14).

As equipes se enfrentaram em jogo da 11ª rodada do torneio, na Cidade Vozão. Juliana marcou o primeiro tempo da partida na etapa inicial. A equipe alvinegra foi para o intervalo com vantagem. Na volta, Lívia e Raquelzinha garantiram a virada das adversárias, que venceram por 2 a 1.

As Meninas do Vozão ainda não pontuaram no torneio e seguem em último da tabela. O próximo desafio será diante do Real Ariquemes, às 16h30 (de Brasília) do sábado (20), no Estádio Valerião.