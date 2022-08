Grande final do XIII GP Fortaleza Quarter Horse Show acontece neste sábado (20)

Será disputado na tarde deste sábado (20), a grande final do XIII GP Fortaleza Quarter Horse Show, nas raias do Jockey Club Cearense. A prova será a finalização do evento que aconteceu no final de julho.

No dia 31 de julho, foi detectado pane no Startingate e os criadores e diretores do Jockey Club Cearense acertaram para que esta disputa fosse realizada na tarde deste sábado, às 16h30. Com ausência da corredora Isa Lake, apenas três concorrentes estarão nas raias: The Eagle - F. Maciel, Iama - K. Gabriel e Júlia Lake - I. Silva.