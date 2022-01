Gramado da Arena Castelão está revitalizado para a temporada 2022

O gramado da Arena Castelão está totalmente revitalizado, com o processo de crescimento de novas folhas e o tamanho adequado. O trabalho para a recuperação do espaço vem sendo feito desde o final de 2021. A informação foi dada pela Secretaria de Esporte e Juventude do Ceará (SEJUV), nesta terça-feira (11). O trabalho de pós-revitalização está 90% concluído. Assim, o maior equipamento esportivo do Estado estará pronto para receber jogos no início da temporada 2022.

Na revitalização, foram feitos: poda, (rebaixo do corte de preparação para corte vertical), corte vertical drástico (limpeza da grama e eliminação de palha e excesso de grama para estimulação ao desenvolvimento de raiz e novas folhas), descompactação (aeração com vazadores sólidos no solo compactado que retarda o desenvolvimento da grama), topdressing (cobertura de areia para nivelamento leve do solo) e adubação. O próximo passo é a manutenção.

Mais de 80 jogos

O Castelão foi o equipamento esportivo que mais recebeu jogos no ano passado. Ao todo, 83 jogos. Em segundo, o Maracanã (68), e o Mineirão (67) em terceiro. Em 2022, a Arena Castelão sediará partidas do Campeonato Cearense, Brasileirão Séries A e C, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Copa Sul-Americana e Libertadores da América.

