Pernambuco libera 100% de público nos estádios; Sport x Fortaleza deve ter lotação

O Governo de Pernambuco anunciou nesta segunda-feira (28) a liberação do uso de máscaras em locais abertos e a ampliação da capacidade nos estádios de futebol. Será a primeira vez desde março de 2020 que as praças esportivas poderão receber 100% do público.

A medida impacta diretamente no confronto entre Sport x Fortaleza marcado para quinta-feira (31), às 21h35 (horário de Brasília), na Arena Pernambuco. O estádio, com capacidade para mais de 40 mil torcedores, poderá receber público completo. Até o momento, o rubro-negro pernambucano não abriu vendas de ingressos.

A partida entre Leões marca o duelo de abertura da final da Copa do Nordeste 2022. O confronto da volta, marcado para 03 de abril (domingo), acontece na Arena Castelão, às 18h30.