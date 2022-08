Golpistas prometem álbum da Copa grátis no Whatsapp; veja como se proteger

O álbum da Copa do Mundo movimenta o ambiente pré-Mundial, com colecionadores utilizando balança de precisão para achar 'figurinhas raras', dentre outros movimentos para completar o objeto colecionável. No entanto, práticas ilícitas digitais tem chamado atenção do público, principalmente via WhatsApp, com envios de “super promoção” premiando com a revista e 400 figurinhas.

Uma empresa de cibersegurança revelou que a “super promoção” não passa de um golpe. Ao clicar no site, o internauta é dirigido a uma aba para informar dados pessoais, além de encaminhar para contatos, com o intuito de disseminar o golpe.

Produtora do álbum da Copa do Mundo, a Panini não realiza promoções. Somente o álbum virtual oferece gratuidades. Para adquirir o objeto colecionável, é necessário comprar no site oficial da empresa ou em bancas e revistas e pela Amazon.

Veja dicas de como se proteger do golpe

Verifique se está no site da Panini

Pesquise se há promoções nas redes sociais da empresa relacionadas ao álbum da Copa do Mundo

Não compartilhe a informação de promoções relacionadas ao álbum da Copa do Mundo sem conferir

Não informe dados pessoais em sites duvidosos

