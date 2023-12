Goleira brasileira de futsal morre aos 26 anos na Espanha

Jhennifer Oliveira Camargo, goleira do Rodiles, da Espanha, faleceu aos 26 anos na sexta-feira. Ela fazia tratamento para combater um tumor no cérebro. A goleira foi uma das indicadas ao prêmio de melhor do mundo no futsal em 2018, conquistando o quarto lugar. O velório ocorreu neste sábado.

Jhennifer foi contratada pelo Rodiles para atuar na Segunda Divisão Espanhola, em 2020. A goleira atuava normalmente até fevereiro deste ano, quando descobriu o câncer, e interrompeu a carreira para tratamento.

Apesar da gravidade do quadro, o clube espanhol renovou o contrato com a goleira, pensando na recuperação dela. Assim, a brasileira começou a auxiliar no trabalho das categorias de base do time.

Nascida em Ponta Grossa, no Paraná, a joadora foi criada em Carambeí, cidade próxima. Por lá foi revelada como goleira na modalidade. Em 2016, vestiu a camisa do São José Futsal na categoria sub-17. Chegou ao time adulto do clube três anos depois. No mesmo ano, foi campeã Sul-Americana com a seleção brasileira sub-20.

Em nota, o clube espanhol lamentou a morte precoce da jogadora e suspendeu as partidas previstas para o fim de semana.