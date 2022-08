Goiás e Avaí se enfrentaram neste sábado (13) em jogo da 22ª rodada do Brasileirão. O duelo foi no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO) e terminou empatado em 1 a 1.

O Avaí saiu na frente com gol de pênalti de Bisoli, no fim do 1º tempo, aos 46 minutos, mas Dadá Belmonte empatou em belo gol de fora da área aos 34 do 2º tempo.

Na tabela

Os dois clubes ficam empacados da tabela, próximos do Z4. O Goiás é o 12º com 26 e o Avaí o 16º com 23.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte