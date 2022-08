Gledson Páscoa conquista cinco medalhas no Campeonato Paulista de Atletismo Master

O cearense Gledson Páscoa conquistou cinco medalhas no 54º Campeonato Paulista de Atletismo Master, realizado entre os dias 20 e 21 de agosto, no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP), em São Paulo.

Natural de Quixadá, Gledson participou de cinco modalidades, conquistando a medalha de ouro nos 100m rasos, nos 200m rasos, no revezamento 4x100m masculino (com Fred, Targino e Geraldo) e no 4x100m misto (com Sandra, Roberto e Ana Emperador). Nos 400m raros, faturou o bronze.

Aos 54 anos, o atleta cearense foi convocado pela Associação Brasileira de Atletismo Master (ABRAM) para disputar o Sul-Americano, na Colômbia. Antes, Gledson Páscoa mira a disputa do Troféu Brasil, que será realizado em Florianópolis, em setembro.

