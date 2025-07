Galeano celebra gol e vitória no clássico e projeta próxima partida 'Feliz mas quarta tem mais'

O Ceará mostrou mais uma vez sua superioridade em Clássico-Rei e venceu o Fortaleza por 1 a 0 na Arena Castelão, neste domingo (13). Com o resultado, o Vovô ocupa a 9ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Galeano, autor dos gol da vitória do Vovô na partida, comemorou o resultado e falou sobre a sensação de marcar no maior clássico do futebol cearense.

'É continuar assim. Cada jogador que tem uma oportunidade de jogar, vem fazendo a sua parte. Então, estou muito feliz. Agora só comemorar a vitória que é importante, é um clássico. Mas também já se preparar, pois quarta-feira também tem mais' Galeano Autor do gol da vitória do Ceará na partida

O jogador chegou ao sétimo gol na competição. Mais que ser o vice-artilheiro do Alvinegro na temporada, atrás somente de Pedro Raul que tem 13 gols na temporada, o paraguaio é tido como peça importante do plantelcomandado por Léo Condé. Contratado no início de 2025, vindo do Nacional-URU, o atacante de 25 anos representa também o que esse elenco do Ceará é: voluntarioso e eficiente.

O Vovô volta a campo nesta quarta-feira (16), às 19h30, na Arena Castelão, contra a equipe do Corinthians, em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem Pedro Raul e Pedro Henrique, suspensos, Galeano poderá ser a principal arma ofensiva da equipe, que vai firme para atingir o objetivo de permanência na elite nacional.

* Sob supervisão de Crisneive Silveira