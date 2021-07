Gabriel Medina vence última bateria do dia no surfe e vai às oitavas de final na Olimpíada

O brasileiro Gabriel Medina venceu a quinta e última bateria da competição de surfe masculino da manhã deste domingo (25, sábado à noite no Brasil) e, com o resultado, está nas oitavas de final das Olimpíadas de Tóquio. O palco das ondas olímpicas é a praia de Tsurugasaki, no Japão.

A classificação direta faz com que ele e o também brasileiro Italo Ferreira só se encontrem em uma eventual final. Cada país pode ter até dois atletas na competição.

Mais cedo, Italo venceu a primeira bateria da história dos Jogos. Ao lado de Medina, ele é uma das principais promessas de medalha do Brasil em Tóquio. É a primeira vez que a modalidade é disputada em Olimpíadas.

A etapa de estreia foi a única não eliminatória. Os dois primeiros de cada bateria passaram direto para as oitavas de final. Os outros foram para repescagem.

Bateria reduzida

Medina disputou sua bateria contra o francês Michel Bourez, que ficou com a segunda colocação, e o alemão Leon Glatzer, que acabou em terceiro.

A bateria teve apenas três atletas, em vez de quatro, como nas demais, já que Carlos Muñoz, costarriquenho que iria competir no lugar de Frederico Morais que testou positivo para Covid-19, não conseguiu chegar a tempo - se correr, poderá disputar a repescagem.

