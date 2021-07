Brasil e Costa do Marfim se enfrentam no domingo (25) pelo futebol masculino; saiba onde assistir

A equipe masculina de futebol do Brasil enfrenta a equipe da Costa do Marfim no domingo (25), na cidade de Yokohama, pela segunda rodada da disputa nas Olimpíadas de Tóquio. A partida será pela liderança do grupo D.

Na primeira rodada, a seleção brasileira bateu a Alemanha por 4 a 2, com destaque para o jogador Richarlison. A Costa do marfim também não ficou para trás, vencendo a Arábia Saudita por 2 a 1.

Onde assistir Brasil x Costa do Marfim

O jogo entre as duas equipes acontece às 5h30, segundo o horário de Brasília, e terá transmissão ao vivo em TV aberta pela Rede Globo.

Em canal fechado, a transmissão fica a cargo do canal SporTv e pelo BandSports. Já no serviço de streaming, os assinantes do Globoplay poderão assistir a partida de forma gratuita.

Próxima rodada

A última rodada da fase classificatória terá o confronto entre Brasil e Arábia Saudita, em Saitama, na próxima quarta-feira (28), às 5h. Enquanto isso, a Costa do Marfim enfrenta a Alemanha na cidade de Miyagi, no mesmo dia e horário.

Quem vencer a partida de domingo (25), se isola na liderança do grupo. As quartas de final do futebol masculino nas Olimpíadas de Tóquio começam no próximo sábado (31).

Brasil x Costa do Marfim

Data e horário: neste domingo (25/07), às 5h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio de Yokohama, em Yokohama, no Japão

Transmissão: Globo, SporTV, BandSports e Globoplay

