Gabriel Bortoletto compara Verstappen a Ayrton Senna: ‘melhor de todos os tempos’

Gabriel Bortoletto, piloto brasileiro da Fórmula 1, declarou que Max Verstappen é, ao lado do brasileiro Ayrton Senna, o melhor piloto de todos os tempos. A declaração foi feita em entrevista ao site Motorsport.com, antes do GP da Bélgica na F1 2025.

"Max é um cara fantástico. Para mim, junto com Ayrton Senna, ele é o melhor piloto de todos os tempos. Admiro muito a maneira como ele encara as corridas, sua compreensão do esporte, do carro e a calma com que ele encara tudo”, disse Bortoletto.

O piloto brasileiro afirmou ainda que o holandês Max Verstappen, da Red Bull, é um exemplo para ele de como ele quer ser como piloto. Aos 27 anos, Verstappen foi campeão da Fórmula 1 em quatro oportunidades, em 2021, 2022, 2023 e 2024.

Já Gabriel Bortoletto tem apenas 20 anos e está disputando a sua primeira temporada na Fórmula 1. Ele corre pela Sauber e conseguiu pontuar em apenas uma corrida desta edição da F1, buscando se consolidar na elite do automobilismo.