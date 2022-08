Gabigol é flagrado saindo de festa com sinais de embriaguez; assista

O atacante do Flamengo, Gabriel Barbosa, o Gabigol, foi flagrado por um repórter de uma TV comunitária saindo de uma festa no Rio de Janeiro com sinais de embriaguez. No vídeo, Gabigol evita falar com o repórter. Rapidamente ele é levado por seus seguranças até o carro, enquanto ainda posa para fotos com algumas pessoas.

ASSISTA:

De folga dos treinos do Flamengo, o jogador esteve em campo na última quarta-feira (17), quando o Rubro-Negro venceu o Athletico e avançou para as semi finais da Copa do Brasil. O próximo compromisso do Flamengo é contra o Palmeiras, no domingo (21), às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. Ainda não há confirmação se o treinador Dorival Júnior irá usar o time titular na partida.