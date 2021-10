Futuro gigante europeu, Newcastle é adquirido por R$ 2,2 bilhões por fundo da Arábia Saudita

O seleto grupo dos clubes endinheirados na Europa ganhou um novo integrante. O Newcastle foi adquirido pelo Public Investment Fund (PIF, sigla em inglês), fundo de investimentos da Arábia Saudita, no qual o príncipe herdeiro do país, Mohammed bin Salman, é presidente. Segundo a imprensa britânica, o grupo pagou 305 milhões de libras (cerca de R$ 2,2 bilhões na cotação atual). A aquisição foi liberada pela Premier League, liga responsável pelo Campeonato Inglês.

O namoro entre o Newcastle e o PIF não é recente, e a negociação por pouco não foi concretizada em abril de 2020. Na ocasião, a Premier League vetou a compra e, junto ao governo inglês, acusou a Arábia Saudita de pirataria. Isso porque a beIN Sports, emissora do Catar detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Inglês para o Norte da África e o Oriente Médio, não tinha permissão para operar em território saudita por causa de uma crise diplomática entre os países. O lobby de membros da rede de televisão foi crucial para a barração.

Nesta quarta-feira, a beIN Sports afirmou que a turbulência entre as nações acerca do assunto foi resolvida, e as tratativas entre a PIF e o Newcastle foram retomadas rapidamente com a possibilidade da Premier League dar o sinal verde para o acordo.

Torcida agitada

Os torcedores, inclusive, estão em polvorosa com o negócio, diante do surgimento de um novo gigante no cenário europeu. Quatro vezes campeão do Campeonato Inglês e sucesso nos anos 90 com o artilheiro Alan Shearer, o time da cidade homônima atualmente é o 19º colocado do Campeonato Inglês, com apenas três pontos. Não é à toa que 93% da torcida se colocou a favor da venda, segundo pesquisa popular.

No entanto, o sonho de seguir os passos de Manchester City e Paris Saint-Germain, surfando na onda do dinheiro árabe, já é criticado por aspectos que vão além do futebol. A oferta de aquisição anterior foi criticada por ativistas de direitos humanos devido ao envolvimento da Arábia Saudita, mas a imprensa britânica afirmava que o PIF seria visto como algo separado do Estado.

Legenda: Príncipe da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman também comanda o Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita, responsável pelo negócio Foto: AFP

Com uma fortuna estimada em US$ 1,4 trilhão (R$ 8,1 tri), Mohammed bin Salman também é um dos nomes ligados à morte do jornalista Jamal Khashoggi, crítico fervoroso do governo saudita e colunista do jornal americano The Washington Post. Ele foi morto e esquartejado no consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia, em 2018. Após o episódio, Salman negou que tenha ordenado o assassinato, mas afirmou que o caso está na sua esfera de responsabilidade.

Árabes na jogada

Nas últimas duas décadas, cresceu o interesse de grupos árabes em investir no futebol europeu como forma de aumentar as relações do Oriente Médio com o ocidente, culminando com a escolha do Catar para sediar a Copa do Mundo de 2022. Tanto City quanto PSG, considerado os dois clubes com maior poder financeiro na Europa, contam com o dinheiro árabe desde os anos 2000 para investimento em infraestrutura e compra de jogadores.

Nasser Al-Khelaifi, membro da família real do Catar, empresário e presidente do PSG, investiu quase US$ 1,3 bilhão (cerca de R$ 7,3 bilhões) na contratação de atletas nos dez anos em que está à frente do clube, contratando jogadores como Neymar, Mbappé, Di Maria, Ibrahimovic e Beckham. Apesar de não haver números que comprovem a fortuna estimada de Khelaifi, a Qatar Sports Investments, empresa comandada por ele e que também é dona do clube francês, possui ativos no valor de US$ 256 bilhões (R$ 1,4 trilhão.

Na Inglaterra, o Manchester City tem como presidente Khaldoon Al Mubarak, empresário dos Emirados Árabes e CEO da Mubadala Investment Company, empresa de finanças públicas do país. Sua fortuna é avaliada em US$ 25 bilhões (R$ 137 bi). Nesta temporada, a equipe inglesa desembolsou 100 milhões de libras (724 milhões de reais) para contratar Jack Grealish junto ao Aston Villa, transformando o meia no jogador mais caro da história da Premier League.

