Fritz supera Nadal e Estados Unidos têm novo campeão em Indian Wells após 21 anos

Os norte-americanos esperaram 21 anos para voltar a comemorar um título em Indian Wells, no deserto da Califórnia. Neste domingo (20), Taylor Fritz quebrou jejum que durava desde 2001, com André Agassi, ao derrubar a série invicta de Rafael Nadal. O espanhol vinha de 20 vitórias no ano, mas acabou superado na decisão por 6/3 e 7/6 (7/5). A 2ª conquista do tenista local de 24 anos é a maior de sua carreira.

"Perdi muitos jogos diante desses caras na carreira. Eles pareciam invencíveis", festejou um emocionado Fritz, que tinha uma lesão no tornozelo direito e sofreu no aquecimento para a decisão. "Sou da Califórnia (nasceu em San Diego) e é muito importante ganhar um título deste tamanho", completou.

Depois de segurar as lágrimas ao agradecer pelo apoio da torcida e dos familiares, Fritz soltou o sorriso para erguer o tão cobiçado troféu de quem estava jogando "em casa". Com uma mistura de alegria e emoção no pódio, foi bastante aplaudido pela inédita conquista.

"Hoje não deu, lutei muito, mas é um início de temporada muito bom", afirmou Nadal, que deu os parabéns para Taylor Fritz e agradeceu à organização do torneio pelas "duas semanas muito boas" em seu retorno a Indian Wells. Campeão em 2013, o espanhol não conseguiu repetir a dose em 2022.

