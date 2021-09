França volta a vencer nas Eliminatórias; Dinamarca, Holanda e Noruega goleiam

Cobrada por resultados e atuações melhores, a França teve uma boa apresentação nesta terça-feira e voltou a vencer nas Eliminatórias Europeias depois de dois empates consecutivos. Em Lyon, os franceses não tiveram Mbappé, lesionado, mas contaram com grande desempenho de Griezmann, que marcou os dois gols da vitória por 2 a 0 sobre a Finlândia. Dinamarca, Noruega e Holanda atropelaram seus adversários.



Com os dois gols em Lyon, Griezmann chegou a 41 gols com a camisa da seleção francesa e igualou Michel Platini na terceira posição da artilharia história da equipe. Só Giroud (46) e Henry (51) estão à frente.



O atacante, de volta ao Atlético de Madrid nesta temporada, teve chance para balançar ao menos mais duas vezes as redes no duelo que foi dominado pelos anfitriões e também teve Benzema como destaque. Foi do goleador do Real Madrid a assistência para o primeiro gol de Griezmann. O outro passe saiu dos pés do lateral Dubois.



A França lidera com folga o Grupo D, com 12 pontos, sete a mais que Ucrânia, que folgou na rodada, e a Finlândia, terceira colocada, mas com dois jogos a menos que o líder. Bósnia e Cazaquistão somam apenas dois pontos. As duas seleções se enfrentaram nesta terça e empataram por 2 a 2.

Goleadas



A terça de Eliminatórias da Europa também teve goleadas de Dinamarca, Holanda e Noruega. Com show de Depay, autor de três gols e uma assistência, os holandeses fizeram 6 a 1 na Turquia e reassumiram a liderança do Grupo G, com 13 pontos, jogando os turcos para o terceiro lugar, com 11.

Legenda: Com show de Depay, autor de três gols e uma assistência, os holandeses fizeram 6 a 1 na Turquia Foto: Divulgação / UEFA



A Noruega pulou para a vice-liderança da chave ao golear Gibraltar, lanterna do grupo, por 5 a 1. O passeio em Oslo, capital norueguesa, contou com três gols do fenômeno Haaland. Montenegro e Letônia, quarto e quinto, respectivamente, empataram por 1 a 1.



No Grupo F, a Dinamarca continua soberana na ponta. Os dinamarqueses são líderes isolados com 18 pontos e aplicaram 5 a 0 em Israel. Poulsen, Kjaer, Olsen, Delaney e Cornelius foram às redes no atropelo em Copenhague. Vice-líder da chave, a Escócia derrotou a Áustria por 1 a 0 fora de casa. Os austríacos estão no quarto lugar. Atrás aparece Ilhas Faroe, que bateu a lanterna Moldávia por 2 a 1.



No Grupo H, a briga pela liderança está acirrada e se restringe a Croácia e Rússia. Ambos venceram e estão empatados na pontuação (13), mas os croatas, vice-campeões mundiais, aparecem à frente por terem melhor saldo de gols graça aos 3 a 0 sobre a Eslovênia, com gols de Livaja, Pasalic e Vlasic. A Rússia venceu Malta por 2 a 0. Smolov e Bakaev marcaram. No outro jogo da chave, a Eslováquia, quarta colocada, derrotou o lanterna Chipre por 2 a 0.