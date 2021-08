O Fortaleza recebe o Santos, neste domingo (15), às 18h15, na Arena Castelão, em duelo válido pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Aguarde o carregamento das informações.

Fortaleza x Santos | ao vivo

Ficha técnica

Fortaleza x Santos - 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 15/08/2021 (domingo)

Horário: 18h15 (de Brasília)

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Transmissão: Premiere e tempo real do Diário do Nordeste