Fortaleza x Palmeiras: mais de 50 mil pessoas confirmam presença em jogo da Copa do Brasil

Mais de 50 mil pessoas já garantiram presença no jogo entre Fortaleza e Palmeiras, na Arena Castelão. As equipes se enfrentam no duelo da volta, nas oitavas da Copa do Brasil. A parcial foi divulgada pelo Tricolor do Pici no início da tarde desta quarta-feira (31), data da partida.

Quatro setores estão esgotados: Inferior Sul, Bossa Nova, Premium e Inferior Norte. Ao todo, 50.537 pessoas já garantiram presença na partida. Do Fortaleza, 23.001 pelo check-in. Outros 24.562 compraram ingressos. Só de tricolores, a Arena Castelão terá 47.563 presentes. Pelo Palmeiras, 2.974 torcedores alviverdes estarão nas arquibancadas.

O Verdão venceu o primeiro jogo por 3 a 0. O Leão do Pici precisa da vitória por três gols de diferença para forçar a decisão por pênaltis ou vencer por 4 para avançar de fase no torneio. Fortaleza e Palmeiras se enfrentam às 19h (de Brasília), na Arena Castelão.