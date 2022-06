Fortaleza x Ceará: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Fortaleza e Ceará se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 15h (horário de Brasília), pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O duelo acontece no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), sem a presença de público.

Presentes no Grupo A, será o único confronto entre as equipes na fase de grupos da competição nacional.

Em três partidas, o Ceará soma uma derrota, um empate e uma vitória, ocupando a 4ª colocação, com quatro pontos. O Fortaleza, por sua vez, soma um empate e duas derrotas, figurando na 10ª posição, com apenas um ponto conquistado.

O duelo marca objetivos diferentes para os rivais: o Ceará busca manter-se no G4, enquanto o Fortaleza projeta subir posições para brigar na parte de cima da tabela.

A partida marcará a estreia de Marcos Valadares no comando técnico do Ceará.

Onde assistir

O confronto será transmitido no SporTV, com o Diário do Nordeste acompanhando em tempo real.

Palpite para o jogo

Prováveis escalações

Fortaleza : Murilo; Breno Cunha, Kauã, Patrick e João Henrique; Riquelme, Fubá e Pedrinho; Queiroz, Riquelmo e Wendel. Técnico : Júnior Câmara.

: Murilo; Breno Cunha, Kauã, Patrick e João Henrique; Riquelme, Fubá e Pedrinho; Queiroz, Riquelmo e Wendel. : Júnior Câmara. Ceará: Davi Schneider; Átila, Guilherme, David Ricardo e Romero; Afonso, Wendell e Caio Rafael; João Victor, Pedro Igor e Tallison. Técnico: Marcos Valadares.

Ficha técnica | Fortaleza x Ceará

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 30/06/2022 (quinta-feira)

Horário: 15h (de Brasília)

Árbitro: Adriano Barros Carneiro (CE)

Assistentes: Camila Ferreira de Sousa (CE) e Anderson da Silva Rodrigues (CE)