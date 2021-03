Fortaleza vence Ceará nos pênaltis e é campeão do 2º turno do Estadual feminino

Diferente do primeiro turno, quando o Ceará foi campeão, foi a vez das meninas do Fortaleza soltarem o grito de campeãs no 2º turno do Campeonato Cearense feminino.

Após empate em 1 a 1, as Leoas venceram nas disputas de penalidades. A goleira Mirian Paixão foi a heroína, defendendo duas penalidades.

Os gols do jogo foram marcados nos dois tempos. O Tricolor saiu na frente com Tarciana, mesmo quando estava em inferioridade no campo. No segundo tempo, após pressão, as alvinegras empataram com a zagueira Karen, aos 19 minutos da segunda etapa.

Na decisão por pênaltis, as Leoas saíram vencedoras, com todas as penalidades convertidas e duas defendidas. Agora, as duas equipes se enfrentam na grande final do Estadual, em jogo único, com datas e locais ainda a serem definidos.