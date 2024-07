Fortaleza Tritões estreia com vitória expressiva fora de casa na Liga BFA

A equipe de futebol americano Fortaleza Tritões estreou com vitória na Liga BFA. A equipe cearense, que, nessa primeira fase, esta no grupo nordestino da competição, venceu, expressivamente, o Caruaru Wolves, por 35 a 7, na manhã do último domingo (14), em Caruaru, interior de Pernambuco.

Com a vitória, a equipe cearense, que busca o título da divisão Nordeste, assumiu a segunda posição na tabela, atrás do Recife Mariners apenas pelos critérios de desempate.

COMO FOI O JOGO

PRIMEIRO QUARTO

Logo no início do confronto, o Fortaleza Tritões assumiu a liderança com um retorno de kick off do defensive back Rhuan Pablo, seguido por um chute de extra point bem-sucedido, estabelecendo o placar em 7 a 0. Na campanha seguinte foi a vez da defesa tricolor se sair bem e impedir qualquer pontuação.

Após impedir que a equipe pernambucana pontuasse, o ataque tricolor voltou a campo e ampliou o placar para 14 a 0, após o running back Eduardo Maranhão marcar o primeiro touchdown da partida, e com a conversão do extra point.

SEGUNDO QUARTO

No segundo quarto a vantagem continuou aumentando. No início do período, Maranhão marcou outro touchdown, embora o chute extra point não tenha sido convertido, ampliando a vantagem para 20 a 0. Em seguida, Maranhão anotou mais um touchdown, seu terceiro na partida, e uma conversão de 2 pontos, aumentando a vantagem para 28 a 0.

ÚLTIMOS QUARTOS

Com a aplicação da regra “mercy rule”, o relógio não parava, tornando o terceiro quarto sem pontuações. No último quarto, o quarterback Braxton Hughes correu para um touchdown, seguido pela conversão do extra point, levando o placar a 35 a 0. A equipe adversária conseguiu diminuir a diferença ao marcar um touchdown e converter o extra point, finalizando a partida com um placar de 35 a 7.

CARAS NOVAS

Para esse ano, a equipe — que é a atual vice-campeã da Conferência Nordeste — contará com alguns reforços. Pensando no título da conferência, o tricolor foi até a Carolina do Norte, nos Estados Unidos, para adquirir o quarterback Braxton Hughes, de 24 anos, recém formado no college (faculdade americana).

“Tô animado porque posso ajudar a crescer o esporte aqui. O Futebol Americano é um esporte super divertido e que é um esporte da vida. Você vai ter coisas na vida que você precisará ter perseverança. E no Futebol Americano não é diferente. É um esporte muito difícil, muito violento, mas pode ajudar a aprender com a vida, porque ela também é difícil”, comentou Braxton em entrevista ao Diário do Nordeste.

Além da chegada do quarterback novato, o Fortaleza Tritões também acertou a chegada do coordenador ofensivo estadunidense, Joey Bradley, bi-campeão português pelo Lisboa Devils. Em entrevista ao Diário do Nordeste, Joey contou como está o sentimento em fazer parte desse projeto e quais suas expectativas para essa nova temporada.

“Eu acho que o futebol americano ainda está crescendo aqui. Especialmente nos últimos anos eu tenho notado um crescimento e estou muito entusiasmando em fazer parte disso. Futebol Americano significa vida. Eu acho que temos muito potencial, mas potencial só significa que temos muitas coisas para fazer que ainda não fizemos. Todos estão trabalhando duro em todos os treinos. Pra ser honesto, se não chegarmos no Brasil Bowl não terá sido uma boa temporada”, disse Joey.

Junto à Bradley, o Tritões também acertou a contratação do head coach Guilherme Bechtold, atual coordenador defensivo da Seleção Brasileira de Futebol Americano Sub 20. O treinador, que já foi campeão brasileiro como jogador, falou sobre os desafios na temporada e seu projeto para o clube.

“O meu objetivo sempre é estruturar os lugares que eu vou. Então a minha conversa com a diretoria, antes da minha contratação, foi o quão vocês estão interessados em estruturar o projeto e mante-lo rodando. Era saber se teria continuidade. É óbvio que todo mundo tem o objetivo de conquistar o resultado. Como a gente chegou ano passado na final do Nordeste, esse ano a gente quer chegar com mais possibilidade de vitória. Então o meu objetivo principal hoje conquistar a conferência nordeste”, contou Guilherme.

SOBRE O CAMPEONATO

A Liga BFA é a principal Liga de Futebol Americano no Brasil. Contando com 10 principais categorias de disputa, a BFA reúne 72 equipes em todas as regiões do país, reunindo mais de 5 mil atletas por todo o país. As partidas são realizadas entre Junho e Dezembro, com mais de 200 jogos de futebol americano em mais de 20 estados brasileiros, tornando-se o maior campeonato da modalidade no hemisfério sul.

Para chegar ao título nacional, o Tritões precisam vencer primeiro a Conferência Nordeste, que, neste ano, é composta por 7 times. As equipes ficaram em um único grupo, onde cada time terá 4 jogos na fase regular.

Os dois primeiros colocados se classificam diretamente para as semifinais. No Wild Card, o 3º, 4º, 5º e 6º colocados se enfrentam (sendo 3º contra 6º e 4º contra 5º), e os dois vencedores desses confrontos avançam para a semifinal e enfrentam o 1° e o 2° que se classificaram previamente. Os vencedores disputarão a final da Conferência Nordeste. A divisão nacional é disputada com todos os vencedores das Conferências regionais.