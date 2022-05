Fortaleza tem mais de 25 mil torcedores confirmados para jogo contra o Juventude

O Fortaleza divulgou, nesta sexta-feira (27), a nova parcial de público para o jogo contra o Juventude, marcada para sábado (28), às 20h30, na Arena Castelão, pela 8ª rodada da Série A. O dado atualizado é de mais de 25 mil torcedores com presença garantida.

O total envolve 21.164 check-ins de sócios-torcedores, 4.470 ingressos vendidos, o que totaliza 25.634. Os bilhetes para o confronto são vendidos a partir de R$ 10,00 (meia) e podem se encontrados na bilheteria virtual e em lojas oficiais.

Para fazer o check-in basta acessar o site sociofortaleza.com.br. Os ingressos estarão à venda online e nas lojas oficiais e licenciadas.

Somos mais de 25 mil tricolores confirmados no jogo de amanhã! 🏟️🇫🇷



Garanta já a sua presença e vamos juntos lotar o Castelão para empurrar o Laion em busca da vitória.



Na Tabela

Na tabela de classificação, o Leão está em 20º, com apenas 1 ponto, mas vem de histórica classificação para as Oitavas de Final da Libertadores. O Juventude é o 18º com 6 pontos e também está na zona de rebaixamento.