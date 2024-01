Fortaleza fecha acordo para compra de meia Luquinhas, que estava no New York Red Bulls

Luquinhas deve ser o mais novo reforço do Fortaleza. As negociações com o New York Red Bulls avançaram. O Tricolor do Pici fechou um acordo verbal para a compra do passe do jogador, que deve chegar nos próximos dias ao Brasil. A informação é do jornalista César Luis Merlo, publicada nesta quinta-feira (11). Em 2023, na liga de futebol americana, o meia-atacante jogou 34 partidas, marcou três gols e deu três assistências.



CARREIRA

Sem passagens pelo futebol brasileiro, Luquinhas foi revelado pelo Vilafranquense, do futebol português, e também soma em seu currículo clubes europeus como o Légia Varsóvia-POL e o Deportivo Aves-POR.

O alvo do Fortaleza chegou à Major League Soccer em 2022 e logo se tornou titular do time de Nova York. Assim, em duas temporadas, Luquinhas já fez 70 jogos pelos Touros, marcando dez gols e contribuindo com oito assistências.