Fortaleza se prepara para receber 11ª edição da corrida de rua Pé Na Carreira; veja detalhes

Fortaleza se prepara para receber, no dia 1º de outubro, a 11ª edição da corrida de rua Pé Na Carreira. A prova, conhecida por unir o humor e a irreverência cearenses como estímulo à prática esportiva, acontecerá na Via Paisagística da avenida Beira Mar de Fortaleza, a partir das 5h30, com percursos de 4km e 8km, além de uma categoria exclusiva para cadeirantes e paratletas.

A corrida, que tem como largada a tradicional vaia cearense, teve sua primeira edição em 2009 e completa 11 anos em 2023, sendo a única corrida de rua própria e independente do Ceará a ultrapassar a marca de uma década. Segundo Fernando Elpídio, idealizador do projeto e diretor da Nova Letra Eventos Criativos, a ideia é promover a qualidade de vida, mas sempre ressaltando a cultura e a criatividade cearense.

"É uma corrida que tem um caráter lúdico, com a nossa tradicional molecagem e que também estimula a economia criativa e a cultura, através das roupas e fantasias que os competidores usam durante o evento. Tudo isso se alia a uma opção de lazer única em nossa capital, com prática esportiva e bem-estar para a população com um esporte que é praticado ao ar livre, utilizando espaços públicos da cidade", explicou Elpídio.

Legenda: Medalha da corrida Pé na Carreira. Foto: Jorge Mota

Ainda de acordo com Fernando, a expectativa é de receber mais de 4.500 competidores nas duas corridas diferentes, superando o público da edição passada, em 2022, que contou com cerca de 3.800 inscritos no Pé na Carreira e 465 crianças no "Chinela, Menino". "Temos um público majoritariamente feminino, cerca de 52% dos nossos participantes são mulheres, é a única corrida de rua mista da cidade com maioria feminina", completou.

"Chinela, Menino"

Além da corrida tradicional, este ano também marcará a quarta edição da corrida infantil "Chinela, Menino", voltada para crianças de um a 15 anos de idade, com sete percursos e categorias distintas. A corrida infantil acontece no dia 30 de setembro, às 6h da manhã, na via paisagística da avenida Beira Mar.

Legenda: "Chinela, Menino" é voltada para crianças e adolescentes. Foto: Jorge Mota

"É um momento muito bonito, em que vemos as crianças se divertindo com os pais e já criando a mentalidade da prática esportiva desde pequenas. Nas categorias menores, de um a cinco anos, os pais correm junto e criam um ambiente perfeito para construir momentos e memórias", contou o idealizador, Fernando Elpídio.

Categorias e inscrições

A corrida Pé Na Carreira é dividida em quatro categorias, batizadas de acordo com expressões do "cearensês". A categoria Café com Leite é individual (masculino e feminino) de 4km; na categoria Eita, Mah!, os participantes são cadeirantes e paratletas, no percurso de 4km; já a Na Volta a Mãe Compra é o percurso de 8km individual marculino e feminino; e o último é a categoria Se Garante, Viu, para pessoas acima de 60 anos, no percurso de 8km.

Legenda: Criançada toma conta da corrida infantil. Foto: Jorge Mota

Já a corrida infantil Chinela, Menino conta com sete categorias diferentes, todas com largadas em momentos distintos para priorizar a segurança das crianças. As categorias são de 01 a 03 anos - 30 metros; de 04 a 05 anos - 50 metros; de 06 a 07 anos - 150 metros; de 08 a 09 anos - 200 metros; de 10 a 11 anos - 300 metros; de 12 a 13 anos - 400 metros; de 14 a 15 anos - 500 metros. Nas categorias de 01 a 05 anos, os pais ou responsáveis podem correr junto das crianças.

As inscrições podem ser feitas através do site da Nova Letra (www.novaletra.com.br) e os valores variam de acordo com a escolha dos kits (completo e básico), no 11º Pé na Carreira, categoria e corrida.

Programações

Além das corridas, a Nova Letra Eventos Criativos levará também para a Beira Mar, no fim de semana dos dias 30 de setembro e primeiro de outubro, diversas programações. O público presente poderá conferir apresentações de danças com alunos de academias, apresentações musicais, shows de humor e ainda participar da campanha ambiental "Não Rebole no Mato".

SERVIÇO - Corridas "11º Pé Na Carreira" e "4º Chinela, Menino"

Pé na Carreira - 01 de outubro, às 5h30

Chinela, Menino - 30 de setembro, às 6h

Local: Via paisagística - Avenida Beira Mar de Fortaleza

Inscrições e mais informações: www.novaletra.com.br | | 85 3109.7599 (FONE E WHATSAPP)