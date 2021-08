Fortaleza renova contratos de Bruno Melo e Gustavo Coutinho; veja detalhes

O Fortaleza acertou as renovações contratuais de mais dois atletas do time principal: o lateral esquerdo Bruno Melo (até 2023) e o atacante Gustavo Coutinho (até 2024). Os acordos foram selados em intervalo recente e confirmados pelo Diário do Nordeste.

O principal objetivo da diretoria é resguardar os ativos. Apesar de menos espaço no time principal, com Coutinho emprestado ao Operário-PR para a disputa da Série B, há compreensão interna de que são jogadores que podem ser absorvidos pelo mercado.

Legenda: Coutinho era o artilheiro do Fortaleza no Brasileiro de Aspirantes com oito gols Foto: Karim Georges / Fortaleza

Nos últimos meses, o processo de expansão contratual ocorreu com o goleiro Felipe Alves, lateral direito Tinga e o volante Felipe, todos com vínculos até 2023. A gestão irá chamar mais atletas para negociação, como o arqueiro Marcelo Boeck, titular do técnico Vojvoda e com contrato até o fim do ano.

Ao todo, o time registra agora 19 nomes para 2022. Atento ao mercado e buscando mais reforços, a diretoria garantiu um plantel base para a sequência do ano e tenta se manter competitivo na Série A.

Temporada de 2021

Natural de Paracuru, Bruno Melo foi revelado na base do Fortaleza e é um dos nomes do atual elenco com mais tempo de clube. Com 28 anos, tem 185 exibições com a camisa tricolor e 28 gols. No ano vigente, participou de 22 partidas e balançou as redes duas vezes. O atleta participou de momentos históricos, como os acessos até a 1ª divisão e a vaga na Sul-Americana.

Já Coutinho tem 22 anos e é tratado como um centroavante de muito potencial. Natural do Rio de Janeiro, chegou ao time para as categorias de base e acumulou boas exibições antes de se tornar profissional. Com propostas, foi emprestado para adquirir ritmo após marcar oito gols em oito jogos pelo Brasileiro de Aspirantes, sendo monitorada por Vojvoda.