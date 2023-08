Fortaleza recebe em novembro edição do Campeonato Latino-Americano de Ironman 70.3

A nova edição do Campeonato Latino-Americano de Ironman 70.3 será disputada no aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza (CE), no dia 19 de novembro de 2023. A competição distribuirá 50 mil dólares (cerca de R$ 250 mil) em premiações para os profissionais.

De acordo com informações dos organizadores do evento, o Campeonato Latino-Americano de Ironman 70.3 que será disputado em Fortaleza contará com as participações de grandes nomes do ranking profissional do país e do exterior, além de atletas amadores de triatlo.

"Nossa prova é a última qualifier para o Mundial, ano que vem na Nova Zelândia. Com certeza vai ter atletas dos Estados Unidos, da Europa, do Canadá, em busca dessa vaga e dessa premiação expressiva”, destacou Carlos Galvão, CEO do Ironman.

Legenda: Campeonato Latino-Americano de Ironman 70.3 será disputada no aterro da Praia de Iracema Foto: Divulgação/IronMan

Ainda de acordo com Galvão, são esperados pelo menos 1.200 atletas, de 22 a 23 países. “Isso coloca, mais do que nunca, Fortaleza como sendo um polo importante, um destino importante do triathlon mundial”, completou o CEO.