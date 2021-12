Fortaleza recebe copa regional de ginástica rítmica

Fortaleza sedia a 10ª edição da Copa Gym Life 2021 de Ginástica Rítmica, que acontece hoje e amanhã no Ginásio de Esportes da UNIFOR. Atletas de todo o nordeste participarão, sendo 250 ginastas do Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Salvador, Paraíba e

Macéio.

As categorias são Baby (03 a 5 anos e 6 a 7 anos), Mirim (8 anos), Pré-infantil, (9 e 10 anos), Infantil (11 e 12 anos), Juvenil (13 a 15 anos) e adulta (a partir de 16 anos). A escola é reconhecida no estado por promover diversos eventos esportivos e conquistar vários prêmios com as suas ginastas. As atletas da Gym Life já subiram ao pódio de competições estaduais, regionais e também nacionais, em Campeonatos Brasileiros de Ginástica Rítmica.

A Ginástica Rítmica é uma ramificação da Ginástica que utiliza movimentos corporais combinados ao ballet e a dança teatral, realizados em harmonia com a música e coordenados com o manejo de aparelhos próprios dessa modalidade, que são: arco, bola, fita, maças e corda.

Dedicação

Com apresentações individuais e em conjuntos, as atletas treinam em média 6 horas por dia. A rotina intensa de treinos inclui aulas de ballet, expressão corporal, treinamento de força, flexibilidade e agilidade e, ainda, inúmeras repetições das coreografias.

As equipes de competição da escola também são acompanhadas por nutricionistas, fisioterapeutas, professor de ballet clássico e profissionais de Educação Física que, de forma multidisciplinar, resultam em melhores condições de treinamento para obtenção de um rendimento satisfatório nesta e nas competições futuras.

