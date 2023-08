Fortaleza recebe a corrida beneficente Visão no Esporte nesta quarta-feira (23)

Nesta quarta-feira (23), será realizada, em Fortaleza, às 20h, a corrida 'Visão no Esporte'. O projeto faz parte da 67ª edição do Congresso Brasileiro de Oftalmologia, que ocorrerá entre os dias 23 e 26 de agosto, no Centro de Eventos do Ceará. O objetivo da ação é ressaltar a importância da atividade física para a saúde física e mental, bem como sua relação com a saúde ocular. Na oportunidade, oftalmologistas e público em geral poderão se unir em percursos de três ou seis quilômetros, e ainda concorrer a prêmios.

A CORRIDA

A concentração da corrida Visão no Esporte será a partir das 19h, na Avenida Beira Mar 4050 (em frente a 50 sabores), no bairro Mucuripe, e contará com a presença de músicos e humoristas para animar o início dos percursos. Serão dois trajetos: um de três quilômetros e outro de seis quilômetros, no entanto, o ponto de saída e chegada são os mesmos. A largada será às 20h e as provas terão duração máxima de 90 minutos.

Podem participar da ação oftalmologistas e público em geral que serão premiados em duas categorias distintas para os que percorrerem a distância maior (6km). Os três primeiros colocados (masculino e feminino) de cada grupo (médicos e público geral) receberão prêmios e troféus. A idade mínima para participação é de 16 anos para a corrida de seis quilômetros e de 14 anos para a caminhada e corrida de três quilômetros. No caso, pela regra, os participantes deverão ter ingressado nas respectivas faixas etárias até 31 de dezembro de 2023. Cada atleta só poderá realizar inscrição em uma categoria.

Além da premiação aos primeiros colocados na categoria de seis quilômetros, todos os atletas inscritos que terminarem a prova no tempo máximo previsto terão direito a uma medalha de participação. Na prova de três quilômetros para médicos e público geral - nos naipes masculino e femininos -, os atletas também receberão medalha de participação.

Legenda: Corrida terá como palco a avenida Beira-Mar, em Fortaleza. Foto: Gustavo Pellizzon

“O objetivo do evento não é só a premiação, mas promover o encontro entre os oftalmologistas e a população, além de estimular o importante debate sobre a questão da saúde ocular e da prática de atividades físicas. Escolhemos essa cidade, que tem paisagens belíssimas, para inspirar ainda mais essa atividade que, tenho certeza, será um sucesso”, disse Fred Pena, diretor do CBO e um dos organizadores do evento.

Para a retirada do kit de corrida, os atletas inscritos deverão ir até o local do evento em 23 de agosto, entre 17h e 19h, portando o comprovante de inscrição on-line, gerado no ato da conclusão de sua inscrição, documento de identidade (não serão aceitas cópias) e a lata de leite em pó de 400 gramas. O kit é composto por um número de peito, chip descartável, alfinetes, camisa do evento de uso obrigatório, informativos e material promocional de patrocinadores.

SERVIÇO

Quando? 23 de agosto (quarta-feira)

23 de agosto (quarta-feira) Horário? 19h - Concentração | 20h - Largada

19h - Concentração | 20h - Largada Percursos : 3km e 6km

: 3km e 6km Local : Av. Beira Mar, 4050 (próximo a 50 sabores)

: Av. Beira Mar, 4050 (próximo a 50 sabores) Premiação para a categoria 6km (3 primeiros colocados nas categorias público geral e médico, masculino e feminino)

*A doação do leite deverá ser feita no dia de da retirada do kit