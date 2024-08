O mês de agosto será desafiador para o Fortaleza. O time quer manter a boa campanha de G-4 no Campeonato Brasileiro enquanto disputa as oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o Rosário Central. Ao todo, serão sete jogos no mês. Ao mesmo tempo, a diretoria trabalha para anunciar reforços na janela de meio do ano. Acompanhe o episódio do FortalezaCast desta semana, com Marta Negreiros, Brenno Rebouças e GuiGui, para saber como o Tricolor pretente manejar tudo isso.

