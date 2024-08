Fortaleza negocia contratação de promessa do futebol paraguaio

Fortaleza está próximo de contratar o atleta Jorge Mora, o jovem de apenas 18 anos é um dos destaques da equipe Sol de América, que disputa a primeira divisão do Campeonato Paraguaio. De acordo com a apuração do Diário do Nordeste, o meia chega para disputar os campeonatos da categoria sub-20 da equipe tricolor.

A diretoria do Sol de América irá negociar a venda de 50% do passe com opção de compra de mais 30% após um ano e meio.

O dirigente do time Paraguai, Raúl González, em entrevista à rádio Monumental, afirmou sobre a negociação com o Fortaleza e ainda destacou que o Flamengo também estaria interessado no garoto de 18 anos, mas nenhuma proposta foi concretizada.

Jorge Mora já disputou seleção de base do Paraguai e foi destaque como meio campista. Nos próximos dias, o jogador deve estar desembarcando na capital cearense, para a realização de exames médicos.