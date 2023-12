Fortaleza homenageia Wellington Paulista após anúncio de aposentadoria: 'sempre será lembrado'

O Fortaleza publicou na manhã desta quarta-feira (6) uma homenagem ao atacante Wellington Paulista, que anunciou nesta semana a sua aposentadoria do futebol. O ex-jogador de 40 anos vestiu a camisa do Leão entre 2019 e 2021.

"Nosso querido Wellington Paulista anunciou sua aposentadoria dos gramados. O atacante é o segundo maior artilheiro da história do Tricolor de Aço no Brasileirão. Nunca esqueceremos dos seus gols e das suas selfies icônicas! Para sempre será lembrado, WP9!", disse o clube em postagem no Instagram.

Wellington Paulista chegou ao Pici em 2019, quando o Fortaleza retornou à Série A do Brasileirão. Naquele ano, foram 15 gols e três assistências em 44 jogos com a camisa do Tricolor de Aço. Ao todo, em três anos, foram 148 partidas e 42 gols marcados, além de três títulos do Campeonato Cearense e um da Copa do Nordeste.

O centroavante estava há duas temporadas no América-MG. Em 2023, sua última temporada da carreira, Wellington Paulista disputou 26 jogos e marcou sete gols.