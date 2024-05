O Fortaleza encerrou a preparação para encarar o Boca Juniors. Direto da Argentina, no Jogada 2º Tempo desta terça-feira (14), Antero Neto destaca o foco na preparação de Yago Pikachu. O jogador deve ser titular no time de Juan Pablo Vojvoda no duelo contra a equipe argentina. Veja o comentário.

