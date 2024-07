Fortaleza faz jogo disputado, elimina Minas Tênis e faz final da Copa do Brasil de futsal; veja

Em um jogo emocionante, o Fortaleza eliminou o Minas Tênis Clube na semifinal da Copa do Brasil de futsal, na noite desta terça-feira (30), com o placar de 5 a 4, no jogo de volta da semifinal, e avançou para a final da competição nacional. Os gols da vitória Tricolor foram marcados por Samurai (duas vezes), Valdin, Rômulo e Rafinha.

Com a classificação, o Fortaleza já está garantido na Supercopa 2025, competição que garante ao campeão, a oportunidade de representar o Brasil na Libertadores da América.

Após um primeiro jogo com o mesmo nível de tensão, que terminou empatado por 4 a 4, a torcida do Leão encheu o Ginásio Paulo Sarasate — com 4.489 torcedores nas arquibancadas, incluindo a presença do CEO da Saf do clube, Marcelo Paz, e do ex-goleiro Marcelo Boeck.

Agora, o Leão aguarda o vencedor do confronto entre Atlântico Erechim x Traipu, que irão disputar o primeiro jogo da segunda semifinal nesta quarta-feira (31). O primeiro confronto desta semifinal acontecerá no Ginásio Caldeirão do Galo, em Erechim (RS), a partir das 19h30.

COMO FOI O JOGO

Primeiro tempo

O Fortaleza iniciou melhor e precisou de apenas dois minutos para abrir o placar. Após cobrança de escanteio, Samurai precisou de duas oportunidades para balançar as redes e colocar o Leão à frente do marcador.

Com o gol sofrido, o Minas começou a pressionar o Fortaleza em busca do empate e chegou a igualdade aos seis minutos. Em roubada de bola de Baron, Rodriguinho saiu cara a cara com o goleiro e chutou de bico para deixar tudo igual.

Aos 15, Vini Calva chegou a balançar as redes e virar a partida, mas o gol foi anulado pela arbitragem porque o camisa 9 dominou a bola com a mão, antes da finalização. Aos 18, Rômulo, após cobrança de lateral, encheu o pé de fora da área, para colocar o time nordestino, mais uma vez, à frente do placar.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Minas precisou de apenas 40 segundos para deixar tudo igual. Após bate-rebate, Ribeiro, sem ângulo, chutou rasteiro para deixar tudo igual. Aos dois minutos, em roubada de bola, por pouco Ribeiro não virou o jogo, mas o chute do camisa 30 acertou o travessão. Porém, um minuto mais tarde, o time mineiro não desperdiçou a chance criada. Após cobrança de lateral, Luis surgiu livre no meio da área e virou o jogo.

Aos cinco minutos, Rodriguinho derrubou Rafinha dentro da área, pênalti para o Fortaleza e amarelo para o atleta do time mineiro. Valdin foi para a cobrança e acertou o ângulo, empatando o duelo. Aos seis, veio a virada, em contra-ataque, Rafinha chutou na saída do goleiro Anderson e virou o confronto para o Leão do Pici. Aos seis, um golaço deixou tudo igual no placar. Ribeiro arrancou da quadra de defesa, se livrou da marcação e acertou o ângulo.

Aos 14, Samurai arriscou um chute de primeira de fora da área, marcou um golaço e colocou o Fortaleza, mais uma vez, à frente do placar. Com a desvantagem, o Minas optou por jogar com goleiro-linha nos minutos finais, mas não conseguiu chegar ao empate e a classificação ficou com os donos da casa.