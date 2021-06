Fortaleza enfrenta JC Futebol Clube-AM para manter a liderança na Série A2 do Brasileirão

O Fortaleza Esporte Clube busca encaminhar classificação às oitavas da Série A2 do Brasileiro neste domingo (6). Na liderança do Grupo B com 100% de aproveitamento, a equipe tem pela frente o JC Futebol Clube-AM, às 16h, no Floro de Mendonça.

Na tabela de classificação após três rodadas, as Leoas somam nove pontos, enquanto as adversárias estão na 2ª posição, com seis. Assim, em caso de triunfo, o plantel tricolor abre vantagem antes do último jogo, quando enfrenta o Paraíso-TO.

O regulamento da 1ª fase estipula confrontos em turno único através do chaveamento. Assim, os mandos dos jogos são definidos previamente pela CBF. Até o momento, a equipe cearense venceu Tiradentes-PI (6x0), Vitória (1x0) e Cefama-MA (2x0).

Logo, chega para o próximo compromisso com a melhor defesa da competição ao lado do Bragantino. Atual campeão cearense, o time manteve rotina de treinos intensa no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, ao longo da semana.