Fortaleza empresta goleiro Kennedy ao Sergipe

O Fortaleza emprestou o goleiro Kennedy Souza ao Sergipe pelos próximos por três meses. Cria do Pici, o atleta estava integrado ao elenco do futebol profissional nos últimos anos e tem contrato com o Leão até dezembro de 2023.

Ao emprestar o jogador, o clube agradeceu a dedicação e o profissionalismo do atleta, e desejou sucesso no seu próximo desafio.

No atual elenco, o Tricolor de Aço conta com os goleiros Fernando Miguel, Marcelo Boeck, Max Walef e Felipe Alves.

Kennedy no Leão

Campeão da Copa do Nordeste Sub-20 em 2018, o goleiro também atuou na categoria Sub-23. Nas temporadas de 2020 e 2021, Kennedy jogou 19 partidas no Brasileiro de Aspirantes. Além disso, o jogador foi tricampeão estadual em 2019, 2020 e 2021 com o futebol profissional.