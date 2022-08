Fortaleza empata sem gols com o Ariquemes e não consegue acesso para Série A1 do Brasileiro Feminino

O Fortaleza foi eliminado da Série A2 do Brasileirão Feminino ao empatar em 0 a 0 com o Ariquemes, de Rondônia, no Estádio Valerião na tarde deste sábado.

Após derrota em casa por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final, as leoninas precisavam vencer fora de casa para garantir o acesso.

Sonho adiado

Apesar do jogo equilibrado no Valerião, com chances para os dois times, o Leão não conseguiu reverter a vantagem das adversárias e amargou a eliminação. Com o resultado, o Tricolor de Aço perdeu a chance de acesso e se mantém na Série A2 para 2023.

