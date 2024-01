Fortaleza é o oitavo time da Série A que mais investiu em reforços na atual janela; veja lista

O mercado de transferências no futebol brasileiro está bastante movimentado. Visando montar planteis competitivos para a temporada de 2024, os clubes estão investindo alto na contratação de atletas durante a atual janela, que se estende até março. Dentre as equipes da Série A, já são mais de R$ 615 milhões movimentados em 111 contratações. O Fortaleza, representante cearense na elite nacional, está no top-10 de equipes que mais gastaram até o momento. O Leão é o oitavo na lista, tendo gastado cerca de R$ 34 milhões em quatro chegadas ao elenco.

O clube que mais gastou até o momento foi o Corinthians, que investiu R$ 122 milhões na contratação de seis atletas. Na sequência vem o Flamengo, que gastou R$ 79 milhões na compra do uruguaio De La Cruz, e o Palmeiras, que acertou três contratações pela bagatela de R$ 77,5 milhões.

Em relação ao número de contratações, três times que subiram da Série B para a Série A aparecem no topo. Vitória, com 14 contratações, Juventude, com 13, e Atlético-GO, com 12, lideram a lista neste quesito. Já na outra ponta, com apenas uma contratação, estão Flamengo e Atlético-MG. No entanto, os dois clubes somam juntos mais de R$ 100 milhões gastos. O Galo contratou Gustavo Scarpa por 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 27 milhões) e o Mengão pagou 16 milhões de dólares (cerca de R$ 79 milhões) ao River Plate por De La Cruz.

São Paulo (R$ 50,2 milhões), Bahia (R$ 48,2 milhões), Internacional (R$ 40 milhões) e Vasco (R$ 39,7 milhões) são os outros times que gastaram mais que o Leão do Pici até agora.

TIMES QUE MAIS GASTARAM NA JANELA DE TRANSFERÊNCIAS:

Corinthians - R$ 122 milhões em seis contratações Flamengo - R$ 79 milhões em uma contratação Palmeiras - R$ 77,5 milhões em três contratações São Paulo - R$ 50,2 milhões em quatro contratações Bahia - R$ 48,5 milhões em três contratações Internacional - R$ 40 milhões em cinco contratações Vasco - R$ 39,7 milhões em quatro contratações Fortaleza - R$ 33,7 milhões em quatro contratações Botafogo - R$ 32,4 milhões em seis contratações Atlético-MG - R$ 27 milhões em uma contratação Athletico-PR - R$ 14,4 milhões em quatro contratações Cuiabá - R$ 14,2 milhões em dez contratações Grêmio - R$ 12,8 milhões em três contratações Cruzeiro - R$ 9,9 milhões em seis contratações Bragantino - R$ 5,3 milhões em três contratações Fluminense - R$ 4 milhões em três contratações Atlético-GO - R$ 3,5 milhões em 12 contratações Juventude - R$ 900 mil em 13 contratações Criciúma - R$ 500 mil em cinco contratações Vitória - Custo zero em 14 contratações