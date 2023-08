Fortaleza e Ceará fazem final do Campeonato Cearense sub-20 na Arena Romeirão

A Arena Romeirão será palco da final do Campeonato Cearense sub-20. Fortaleza e Ceará disputam o título da competição. O anúncio foi feito na própria praça esportiva, durante a abertura do estadual feminino Sub-17, neste sábado (26), com a presença de diversas autoridades.

O Tricolor do Pici eliminou o Floresta na primeira semifinal. Depois foi a vez do Alvinegro vencer o Atlético-CE e se garantir na disputa do título em 2023. O Clássico-Rei da base será no próximo sábado, dia 2 de setembro, às 18h (de Brasília).

Jade Romero, vice-governadora do Ceará e secretária Estadual das Mulheres, esteve no evento. Além dela, o secretário de Esportes do Estado, Rogério Pinheiro, o presidente da FCF, que é presidente da FCF, Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, e Luiz Gastão, presidente da Fecomércio-CE