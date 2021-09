Fortaleza busca superar tabu de 39 anos contra o Bahia fora de casa; veja retrospecto

O Fortaleza enfrenta o Bahia na próxima rodada da Série A do Brasileiro e precisa superar um tabu de 39 anos no confronto como visitante. A partida ocorre no sábado (4), às 21h, no estádio Pituaçu/BA.

O retrospecto envolve 15 jogos, com nove derrotas e seis empates. A marca foi estabelecida após a equipe cearense bater o rival por 1 a 0, na Fonte Nova/BA, pela fase de grupos do Torneio dos Campeões de 1982. O gol tricolor foi de Adilton.

No Brasileirão, a escrita persiste em prol dos baianos. O time de Salvador nunca perdeu em casa para o Fortaleza na competição. Ao todo, são seis jogos, com quatro vitórias e dois empates.

O último confronto entre as equipes ocorreu em abril de 2021. Pela semifinal da Copa do Nordeste, o Fortaleza empatou sem gols na Arena Castelão, mas foi eliminado nos pênaltis pelo placar de 4 a 2. Nas batidas, Bruno Melo e Robson desperdiçaram.

Histórico do Fortaleza contra o Bahia na Série A (visitante):

1960: Bahia 0x0 Fortaleza

1961: Bahia 2x0 Fortaleza

1969: Bahia 1x0 Fortaleza

2003: Bahia 1x0 Fortaleza

2019: Bahia 1x1 Fortaleza

2020: Bahia 2x1 Fortaleza