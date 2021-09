Fortaleza terá 3 desfalques contra o Bahia no sábado pela Série A; saiba quem está fora

O Fortaleza enfrenta o Bahia no sábado (4), às 21 horas, no estádio de Pituaçu, em Salvador, pela 19ª e última rodada do 1º turno da Série A do Campeonato Brasileiro. E depois do empate em 0 a 0 com o Cuiabá pela rodada anterior no Castelão, o Tricolor não poderá contar com o zagueiro Marcelo Benevenuto, o volante Felipe e o atacante Osvaldo.

Benevenuto testou positivo para Covid-19 antes da partida da última segunda feira e ainda cumpre protocolo de isolamento de 10 dias.️ O zagueiro está assintomático, cumpre protocolo de isolamento. Assim, o substituto dele contra o Cuiabá, Jackson, deve ser mantido no setor.

No meio, o desfalque é Felipe recebeu o 3º cartão amarelo contra o Cuiabá e cumprirá suspensão automática. Matheus Jussa deve ser assumir a vaga de titular.

Já Osvaldo segue em tratamento após edema em região posterior da coxa esquerda. O jogador tem sido opção para o decorrer do jogo com Vojvoda e desfalca o time mais uma vez.

Escalação

O Fortaleza é o 3º colocado da Série A com 33 pontos e defende seu lugar no G4 na última rodada do 1º turno. O técnico Vovjoda deve escalar o Leão com Marcelo Boeck; Tinga, Jackson e Titi; Yago Pikachu, Éderson, Matheus Jussa, Matheus Vargas e Lucas Crispim; Robson e David.