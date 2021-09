"Estamos nos cobrando para melhorar", comenta Yago Pikachu sobre sequência de empates do Fortaleza

O meio-campista Yago Pikachu concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (2) e comentou sobre a sequência de empates do Fortaleza Esporte Clube na temporada. A equipe tricolor empatou os últimos quatro jogos.

"É uma cobrança que estamos tendo, até pelo que nós já apresentamos. Sabemos que podemos melhorar, dar um pouco mais. Foram resultados que teoricamente não estavam nos nossos planos pela circunstância do jogo, principalmente os dois primeiros (Santos e Juventude), que foram os empates com gostos de derrotas por conta dos pênaltis perdidos. Depois teve o empate contra o São Paulo, em uma competição diferente. Por último, um jogo muito atípico, uma defesa muito atrás, com uma dificuldade grande de conseguirmos de criar chances claras. Estamos nos cobrando para melhorar, evoluir. A cobrança é diária."

Questionado sobre a meta do Fortaleza ao final do 1° turno, Pikachu revelou o desejo de encerrar a primeira metade do Campeonato Brasileiro entre os quatro primeiros. O Leão enfrenta o Bahia no sábado (4), às 21h (horário de Brasília), no Estádio de Pituaçu, em Salvador.

"Sim, pelo que já apresentamos durante todo o primeiro turno. Claro que esses resultados, os empates, incomodam. Mas sabemos que passamos por um bom momento, que nossa campanha é de se elogiar. Ainda temos esse último jogo para nossa equipe continuar na parte de cima da tabela, nos manter entre os quatro primeiros, que é o mais importante."

