Fortaleza BC perde para Pinheiros fora de casa no NBB e continua sem vencer

Nesta segunda-feira (8), o Fortaleza Basquete Cearense fez seu 3º jogo pelo Novo Basquete Brasil (NBB) 2021/2022, o primeiro fora de casa e acabou derrotado pelo Pinheiros-SP por 81 a 60. A partida foi no Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo.

Com mais uma derrota, o Carcalaion está em 15º lugar na tabela do NBB, ainda sem vencer na competição. O clube já havia perdido dois jogos em casa.

Oscilou

O Leão fez um jogo equilibrado no primeiro quarto, perdendo apertado por 18 a 16. Mas no segundo quarto, o time tricolor caiu demais de rendimento e errando muito, viu a desvantagem aumentar para 42 a 28.

O Terceiro quarto foi mais equilibrado, com o Fortaleza reduzindo a vantagem do adversário para 13 pontos (60 a 47), mas ao tentar a vitória no tudo ou nada no último quarto, acabou perdendo por 81 a 60.

Mesmo com a derrota, o Leão teve seus destaques: Ralfi Ansaloni foi o maior pontuador do jogo com 19 pontos, ainda pegando 13 rebotes.

Próximo jogo

O Fortaleza Basquete Cearense volta jogar no dia 10, às 19h30 contra o Bauru, pela 4ª rodada, outra vez fora de casa, no Ginásio Panela de Pressão