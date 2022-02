Fortaleza Basquete Cearense perde para o Pinheiros no CFO

Mesmo atuando sob os seus domínios, no Centro de Formação Olímpica (CFO), o Fortaleza Basquete Cearense foi derrotado mais uma vez no NBB, desta vez para o Pinheiros, por 81 a 65.

É a quarta derrota seguida do time comandado pelo técnico Alberto Bial, que ocupa apenas a vice-lanterna na competição nacional de basquete.

O Carcalaion pecou em mais uma atuação irregular, principalmente no segundo tempo, o que foi determinante para derrota, apesar da boa atuação de Morillo, que saiu como cestinha do jogo.

Desequilíbrio na 2ª etapa

Legenda: Time cearense já soma a quarta derrota seguida Foto: Kid Júnior

O Fortaleza conseguiu fazer um jogo parelho nos dois primeiros quartos, levando a partida para o intervalo com empate no placar. Mas a atuação não se manteve no restante da partida.

Sem Holloway e Granberry, de fora por questões médicas, a equipe cearense não conseguiu evitar mais uma derrota na competição.

O Carcalaion volta à quadra no domingo (13), às 11 horas, no CFO, onde encara o Bauru-SP.

