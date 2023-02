Fortaleza anuncia empréstimo de três jogadores da base para disputar o Campeonato Carioca

O Fortaleza anunciou nesta terça-feira (31) o empréstimo do goleiro Bruno Guimarães, o volante Ryan Guilherme e o atacante Carlos Daniel para disputarem o Campeonato Carioca pelo Boa Vista.

Os atletas participaram da histórica campanha do Tricolor do Pici na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe leonina chegou às quartas de final, sendo eliminada pelo Santos, nos acréscimos do 2° tempo.

Antes de serem cedidos por empréstimo, o Fortaleza renovou contrato dos atletas. Bruno Guimarães tem vínculo até agosto de 2024, Ryan Guilherme até dezembro de 2026 e Carlos Daniel até dezembro de 2023.

Legenda: Bruno Guimarães disputa a Copinha pelo Fortaleza Foto: Gero Rodrigues / Fortaleza EC

Legenda: Ryan Guilherme disputou a Copinha pelo Fortaleza Foto: Gero Rodrigues / Fortaleza