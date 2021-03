Fortaleza anuncia contratação de meia Isaque, ex-Grêmio

O Fortaleza oficializou a contratação do meia Isaque nesta quarta-feira (17). O atleta chega por empréstimo, junto ao Grêmio, até o fim de 2021.

Com 23 anos, fez quatro gols em 40 partidas durante a temporada de 2020. Em busca de uma nova equipe, foi liberado da viagem para o confronto contra o Ayacucho, do Peru, pela 1ª fase eliminatória da Libertadores.

Isaque é o 8ª contratação do Leão no início do ano. O clube já anunciou: os laterais direitos Daniel Guedes (ex-Cruzeiro) e Yago Pikachu (ex-Vasco); os volantes Ederson (ex-Corinthians), Matheus Jussa (ex-Internacional) e Gustavo Blanco (ex-Atlético-MG); o meia Lucas Crispim (ex-Guarani); e o atacante Robson (ex-Coritiba).

Ficha técnica

Nome: Isaque Elias Brito

Data de nascimento: 22/04/1997 (23 anos)

Posição: meia-atacante

Naturalidade: São Paulo/SP

Altura: 1,78 cm

Clube: Grêmio.