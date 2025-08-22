Fortaleza acerta venda de Ryan Guilherme ao Cruzeiro

O Fortaleza acertou a venda do volante Ryan Guilherme ao Cruzeiro. A Raposa vai adquirir 85% do atleta revelado pelo Tricolor, enquanto o Leão permanece com 15% dos seus direitos econômicos. O jogador é esperado nos próximos dias em Belo Horizonte para realizar exames médicos e assinar um contrato de 5 anos. A informação é em uma apuração conjunta entre ge e Diário do Nordeste.



Ryan retornou ao Pici após empréstimo para o Leiria-POR em junho, mas não ganhou nenhum minuto em campo pelo Fortaleza até aqui. No dia 2 de agosto ele chegou a ser emprestado ao Royal Antwerp, da Bélgica, por 500 mil euros, mas o negócio foi desfeito e ele retornou. Seu contrato com o Leão havia sido renovado no momento do empréstimo ao time belga e seu novo vínculo era até o final de 2028.



O volante de 22 anos chegou ao Fortaleza ainda no Sub-20 e foi destaque do time na Campanha que levou o clube às quartas de final da Copinha pela primeira vez na história. Após as boas atuações na base, ele subiu para o profissional mas não recebeu chances de atuar com Juan Pablo Vojvoda e teve uma sequência de empréstimos a Operário Ferroviário, Boavista-RJ e Volta Redonda-RJ. Por último, ele esteve no União de Leiria, de Portugal.